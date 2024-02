La prevendita. Febbre da Europa, già 20.000 biglietti

Bologna-Verona è l’ennesima occasione per accelerare in classifica ma se presa sottogamba rischia di essere la trappola perfetta disseminata prima dello scontro diretto in chiave Champions con l’Atalanta. Ecco perché venerdì notte al Dall’Ara (ore 20,45) servirà anche la spinta dei tifosi per continuare a coltivare il sogno Europa. A ieri erano già oltre 20mila gli spettatori garantiti, tra titolari di abbonamento e possessori di biglietto. Non sarà facile bissare il dato del derby con la Fiorentina: mercoledì scorso al Dall’Ara gli spettatori furono 25.684 grazie anche a un nutrito apporto di tifosi toscani. Anche l’Hellas però sposterà i propri tifosi in una trasferta agevole dal punto di vista geografico.