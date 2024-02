La resa di italiano. "Ci abbiamo provato. Ma loro sono al top» Italiano, allenatore del Torino, critica l'arbitro per non aver concesso un rigore a Gonzalez. Nonostante la sconfitta, non cerca scuse e ammette che la squadra deve ritrovare certezze. Il Bologna è una squadra forte e l'hanno affrontata come avevano preparato.