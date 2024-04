La scheda. Oggi è imprenditore e amante del padel

Mental coach e imprenditore-giocatore di padel oggi. Ma prima, molto prima, Antonio Cabrini è stato campione del mondo con l’Italia di Bearzot a Spagna 1982, monumento vivente della Juve (442 presenze e 52 reti in 13 stagioni, 6 scudetti, 2 Coppe Italia e tutte le competizioni europee, più una Coppa Intercontinentale), e il Bologna, a fine carriera, per due stagioni di serie A, dall’89 al 91’. Nato a Cremona l’8 ottobre 1957 oggi vive a Milano ma nella sua città natale un anno fa, in società con l’ex ct azzurro Prandelli, ha dato vita al Cremona Pala Padel. "Non riesco a smettere di giocare a padel", dice Antonio.