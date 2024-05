La Signora si avventa subito su Calafiori. Lui pensa solo alla chiamata di Spalletti

La sfida tra Juventus e Bologna era appena finita e il telefono dell’agente di Riccardo Calafiori, Alessandro Lucci, ha iniziato a squillare. Dall’altra parte del telefono, manco a dirlo, Cristiano Giuntoli, l’uomo mercato della Juventus. Che la Signora fosse sulle tracce di Motta e del difensore in odor di nazionale non è una notizia. La notizia è che la Juve ha fatto avere una prima traccia di lavoro per capire come impostare l’operazione: 1,5 milioni più bonus fino a 2, per il difensore, che a Bologna guadagna 500mila euro netti. Ovvero il triplo. "Del mio futuro non so nulla è presto", diceva in quei minuti a bordo campo Calafiori (con l’incursione in diretta su Dazn della fidanzata Benedetta), ignaro del retroscena. Ignaro e in buonafede. Non è l’unica telefonata che ha ricevuto l’agente di Calafiori di recente. Il Bayern è sulle sue tracce. Quel Bayern che ha il diritto di recompra a 40 milioni di Zirkzee, che qualora fosse venduto altrove entro luglio in virtù della clausola porterebbe 40 milioni meno il 40 per cento sulla futura rivendita: ovvero 24. Ma c’è pure il Chelsea su Calafiori. E guarda caso, proprio due giorni fa, Oltremanica, sono spuntate le indiscrezioni di un Bologna che potrebbe essere interessato al centrocampista scuola Inter Cesare Casadei (21) e al difensore centrale Chalobah (24), che il Chelsea vorrebbe inserire come contropartite per abbassare il prezzo.

A oggi il Bologna valuta Calafiori intorno ai 30 milioni. Le proposte ufficiose, ancora non giunte sul tavolo di Casteldebole si aggirano sui 25, più contropartite. Tutte da discutere. Di quelle del Chelsea si è detto, sul fronte Juve dipenderà anche dal futuro di Thiago, detto che non è un mistero che agli uomini mercato rossoblù piacciano Barrenechea (centrocampista in prestito al Frosinone), Iling e Miretti. Ma non solo. Calafiori ha avuto un confronto ieri col suo agente, stando alle ultime indiscrezioni e pare indirizzato verso una strada: aspettare le convocazioni di Spalletti ed eventualmente decidere il futuro solo dopo l’Europeo, qualora fosse convocato. Questo per non avere distrazioni, ma pure per riconoscere un extrabudget al Bologna qualora decidesse di partire, in virtù del fatto che l’ingresso nel giro azzurro farebbe lievitare le sue quotazioni.

Non solo. Calafiori prende tempo anche per conoscere il futuro di Thiago: "Gli devo tutto", ha detto dopo la sfida con i bianconeri ed è tra i primi a sapere che il futuro ancora non scritto potrebbe vedere Motta in bianconero e forse parte del futuro del difensore potrebbe dipendere da quello dell’allenatore. Una cosa è certa: non aver detto sì al primo sondaggio da 1,5 milioni netti di ingaggio significa pure che non basteranno. E questo è un messaggio pure al Bologna, che medita di proporgli un adeguamento, e alle pretendenti. Segno che ne vuole almeno 2. Come Orsolini, l’uomo più pagato della rosa rossoblù.