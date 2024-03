La speranza è dargli minuti con Frosinone o Monza in ottica Roma. Zirkzee, nuovi esami. Si prova ad accelerare

Il Bologna si è ritrovato a Casteldebole. O meglio, quel che resta del Bologna, dopo le 15 convocazioni dei nazionali rossoblù, si è ritrovato al centro tecnico: test atletici e lavoro fisico per caricare il serbatoio dei reduci di benzina in vista del finale di stagione. Assenti Joshua Zirkzee e Jesper Karlsson, alle prese con le terapie. Ma c’è una novità: in giornata i due attaccanti saranno sottoposti a nuovi accertamenti per capire come proceda il percorso di guarigione e se sia possibile calibrare cure e lavoro specifico per recuperarli prima del mese di stop previsto. La sfida con la Roma andrà in scena domenica 21 aprile (o in posticipo lunedì 22, visto che i giallorossi saranno impegnati in Europa League con il Milan il 18). Per avere la speranza di riaverli al meglio per lo scontro diretto in chiave Champions con i giallorossi di De Rossi, Thiago e il Bologna devono sperare che, Zirkzee in primis, possa iniziare a rimettere minuti nelle gambe con il Monza se non già a Frosinone. L’olandese ha accusato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra contro l’Inter il 9 marzo, con tempi di recupero che vanno dalle tre alle quattro settimane. Dovesse scattare il mese di stop il numero 9 tornerebbe ad allenarsi nella settimana che porta alla sfida casalinga con il Monza. Ma se le condizioni dovessero consentire di anticipare, ecco che l’olandese potrebbe saltare la Salernitana e tornare a disposizione per il Frosinone, nella marcia di avvicinamento al big match dell’Olimpico. Karlsson ha invece accusato una distorsione alla caviglia sinistra nella settimana che portava all’Inter: anche nel suo caso un mese di stop che scadrebbe il 6 aprile alla vigilia di Frosinone. Da capire bene le sue condizioni, perché quando a novembre si lesionò il legamento collaterale del ginocchio, le sei settimane inizialmente previste di stop diventarono due mesi e mezzo. Staff tecnico e in primis medico al lavoro oggi per rivalutare entrambi, con la speranza di poter restituire a Thiago la rosa al completo in vista della marcia di avvicinamento alla sfida con la Roma: Zirkzee in primis, il bomber da trasferta dei rossoblù (8 gol su 10 segnati in trasferta), nonché il capocannoniere della squadra. Intanto, in questa settimana, focus sul lavoro atletico, per tirare a lucido i reduci: Ravaglia, Bagnolini, Beukema, De Silvestri, Lykogiannis, Corazza, Moro, Odgaard e Saelemaekers.

Marcello Giordano