La storia: "Nel 1964 ero all’Olimpico per lo spareggio dei rossoblù. Quella volta ci andai in auto. Oggi, invece, mi metto in marcia dal Dall’Ara». Bellière, 90 anni: "Torno a Roma a piedi per rivivere il 7 giugno» Alessandro Bellière, 90 anni, ripercorre a piedi da Bologna a Roma il tragitto fatto nel 1964 per assistere a una partita. Un viaggio emozionante e carico di significato.