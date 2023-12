LA TRASFERTA. A Udine obiettivo tremila tifosi

La tifoseria rossoblù prepara l’esodo in vista di Udine. Già toccata quota 2.200 tagliandi staccati tra settore ospiti e Curva Sud P. La società bianconera fiuta aria d’incassi e, vista la mancanza di restrizioni da parte dell’Osservatorio per il match, ha informato della possibilità di acquistare biglietti nelle altre zone della Curva Sud, in cui i tifosi saranno mischiati ai tifosi dell’Udinese, dal momento che non c’è divisione tra tifoserie in quel settore. Morale, si viaggia verso quota 3mila sognando il bis della vittoria della scorsa stagione, firmata Sansone e Posch.