LA VISITA DI ADAMA. Soumaoro pronto per inizio maggio Il dottor Lampainen conferma che Adama Soumaoro potrà tornare ad allenarsi da maggio, dopo l'intervento al tendine rotuleo. Il difensore dovrà però aspettare almeno 12 mesi prima di rientrare in campo, con il rischio di non trovare impiego se il Bologna sarà ancora in corsa per l'Europa.