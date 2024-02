L’ad FENUCCI. "Stadio temporaneo, stiamo discutendo su alberi e verde»

"Il momento più bello? Spera arrivi tra poco", dice l’ad rossoblù Claudio Fenucci, che sogna l’Europa e lo conferma a InCronaca, testata del Master in Giornalismo di Bologna. Conferma pure ritardi sul percorso che porta al bando dei lavori per il restyling del Dall’Ara e l’allestimento dello stadio temporaneo, dopo l’ennesimo cambio di Sovrintendente, con nuovi adeguamenti richiesti per la Torre di Maratona, il passaggio di Fico interamente nelle mani di Oscar Farinetti, con accordi da ridefinire.

"Per quanto riguarda il Dall’Ara, ci è stato chiesto di adeguare il progetto per la messa in sicurezza della Torre di Maratona. Sullo stadio temporaneo siamo un po’ più indietro. In questo momento stiamo discutendo della compensazione del verde, perché la costruzione dello stadio comporta l’abbattimento di alcuni alberi. Dobbiamo inoltre definire l’accordo con i nuovi azionisti del Parco alimentare di Fico riguardo i parcheggi, ma credo che su questo non ci saranno problemi".