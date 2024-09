L’allenamento. Alle 11 la ripresa. Casale e Holm sono da valutare

Appuntamento alle 11 a Casteldebole, con due osservati speciali: Nicolò Casale (nella foto), il cui affaticamento alla gamba destra rimediato nel primo tempo di Monza oggi sarà oggetti di esami strumentali, ed Emil Holm, che ha saltato il viaggio all’U-Power Stadium perché, hanno fatto sapere dal club, ancora a corto di condizione. In teoria, dunque, quattro giorni di lavoro col gruppo potrebbero aiutare lo svedese, che dell’Atalanta è un ex, a ritagliarsi almeno un posto in panchina. Ma tutte le attenzioni sono appuntate su Casale: se l’affaticamento nascondesse un guaio muscolare per Italiano sarebbe, di nuovo, una pedina in meno.