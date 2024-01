L’alternativa. Su Musa pure il Lille che perderà David

Il Bologna prova il tutto per Castro. Anche perché sulle alternative cresce la concorrenza. Petar Musa (25) del Benfica è nei radar rossoblù fin dall’estate, quando i lusitani chiesero 15 milioni di euro: troppi. In questo mercato di gennaio, sull’attaccante croato si è fatto sotto anche il Genoa, che di fronte alla richiesta potrebbe defilarsi e andare sul nigeriano Ankeye (21) dello Sheriff, a patto di riuscire a liberare lo slot da extracomunitario con la cessione del cileno Galdames.

Ma nelle ultime ore su Musa stanno crescendo le quotazioni dei francesi del Lille, a caccia di un’alternativa a Jonathan David, in vista dell’asta estiva per l’attaccante che vedrà protagonisti tante big del calcio europeo per canadese di 24 anni già cercato da Milan e Napoli la scorsa estate. Si complica la corsa a Musa e pure su Toni Martinez c’è la concorrenza della Fiorentina, in caso di addio a Nzola.

m. g.