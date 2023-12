Lancio di sassi, bottiglie e fumogeni sul tragitto dalla stazione allo stadio: un ferito. Agguato ultrà al pullman dei tifosi rossoblù

Un agguato in piena regola, circa un’ora e mezza prima del calcio d’inizio della partita. Con un drappello di ultras del Lecce che ha atteso al varco uno degli autobus che trasportavano una piccola parte dei trecento tifosi rossoblù presenti in Salento nel tragitto dalla stazione allo stadio, facendone il bersaglio di un fitto lancio di sassi, bottiglie e fumogeni. Vetri mandati in frantumi, spavento a bordo, un tifoso colpito da una sassata (non in modo grave) ma anche l’immediata reazione dei bolognesi, che sono scesi dall’autobus e hanno affrontato gli assalitori. Per fortuna, essendo l’imboscata avvenuta nei pressi dello stadio, l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, limitando gli effetti dei corpo a corpo tra le due tifoserie. La Digos di Lecce è all’opera per individuare i responsabili dell’aggressione e in serata sarebbero stati individuati un paio di tifosi salentini. Nello spicchio di curva ospiti dello Stadio di via del Mare il tifo dei trecento tifosi rossoblù è stato comunque incessante, nonostante il pre gara burrascoso. Dopo il triplice fischio applausi ai calciatori rossoblù, nonostante quel finale amaro che ha mandato di traverso a tutti la trasferta. E nella notte il lungo viaggio di ritorno sotto le Due Torri: chi in treno e chi in pullman.