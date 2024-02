L’arbitro di domenica. Tocca a Manganiello. E Pairetto al Var

Sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo a dirigere la sfida di domenica al Dall’Ara tra Bologna e Lecce. I rossoblù ritrovano il fischietto che li ha diretti a Cagliari, dove arrivò una sconfitta per 2-1 e un episodio mai chiarito: perché in occasione dell’autorete di Calafiori non fu tracciata la riga video che potesse evidenziare se Petagna fosse in fuorigioco o meno nell’episodio che ha indotto il difensore all’autogol che ha deciso il match. Al Var il fischietto sarà coadiuvato da Pairetto e Sozza. Entrambi saranno per la prima volta in stagione al video per un match dei rossoblù. Entrambi hanno diretto una partita a testa del Bologna: con il Milan alla prima giornata (ko 0-2 per la squadra di Motta) e a Salerno (vittoria per 1-2). Tutti i membri della squadra arbitrale hanno già diretto una partita dei rossoblù.

m. g.