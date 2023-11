L’arbitro di roma. Dirige La Penna, non è un amuleto

Un romano ‘de Roma’ sulla strada della Lazio: è l’arbitro Federico La Penna. I veti geografici sono caduti all’inizio di questa stagione e dunque questo sarà il primo incrocio tra La Penna, fischietto della sezione di Roma, e la Lazio. In compenso La Penna non è un amuleto per i rossoblù: negli 8 precedenti in serie A sono usciti tre pareggi e cinque sconfitte. L’ultimo incrocio risale allo scorso 18 settembre al Bentegodi: Verona-Bologna 0-0.