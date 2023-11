L’arbitro. Fischia Maresca. Fourneau al Var

Toccherà a Fabio Maresca dirigere domenica il derby dell’Appennino al Franchi. Se ne rallegrerà Orsolini, che nell’ultimo incrocio tra il fischietto di Napoli e i rossoblù ha realizzato una tripletta: era lo scorso 1 ottobre e con l’Empoli al Dall’Ara finì 3-0.

Per la Fiorentina invece l’incrocio con Maresca sarà il primo in stagione. Ma anche per i viola l’ultimo precedente con l’arbitro campano è fortunato: lo scorso 1 aprile al Mezza c’era Maresca a dirigere l’Inter-Fiorentina 0-1 decisa da un gol di Bonaventura.

Il bilancio del Bologna con Maresca è in perfetto equilibrio: 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Al Franchi il quarto uomo sarà Fourneau mentre al Var agiranno Paterna e Longo.

m. v.