L’arbitro. Orsato e quel rigore fischiato nel 2015

Orsato e il Bologna: 14 vittorie, 7 pareggi e altrettante sconfitte. L’ultimo incrocio però è un ricordo amaro: alla Dacia Arena, lo scorso 30 dicembre, i rossoblù caddero (0-3) sotto i colpi dell’Udinese. L’altro precedente in stagione è il Bologna-Cagliari 2-1 del 2 settembre, deciso dal gol all’89’ di Fabbian. Curiosamente il veterano della sezione di Schio ha già diretto una sfida tra Bologna e Frosinone.

E’ successo il 20 settembre 2015 al Dall’Ara, nella prima stagione in A dell’era Saputo. Quell’1-0 firmato da un rigore trasformato da Mounier fu l’unica gioia piena di Delio Rossi, di lì a poco esonerato e sostituito da Roberto Donadoni. L’ultimo incrocio tra Orsato e il Frosinone risale invece al 21 ottobre 2018, quando i ciociari pareggiarono in casa per 3-3 con l’Empoli.

m. v.