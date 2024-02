L’arrivo di castro. "Sono felice, non vedo l’ora di cominciare»

La lunga attesa è finita, Santiago Castro (nella foto Schicchi) è sbarcato in città: "Sono felice, non vedo l’ora di essere al Dall’Ara, vedere i miei compagni e iniziare ad allenarmi con loro". L’attaccante argentino ha messo piede a Bologna, intorno alle 19, proveniente da Buenos Aires dopo aver fatto scalo a Madrid, con termos di mate d’ordinanza e tanto di simbolo del Bfc impresso. Uno dei più promettenti talenti argentini, paragonato in patria a Lautaro Martinez è pronto a iniziare la nuova avventura. Lautaro lo incrocerà tra un paio di settimane al Dall’Ara, dove potrebbe tornare da ex e da titolare Marko Arnautovic, dato l’infortunio di Thuram.

Oggi sarà tempo di test. Le visite mediche Castro le ha svolte il 25 gennaio a Buenos Aires, rientrando in patria dagli impegni in Venezuela con la nazionale preolimpica, ma effettuerà nuovi controlli in giornata, per capirne le condizioni dopo il torneo con l’Albiceleste e i 10 giorni di stop in attesa del visto per poter raggiungere Bologna.

Questa sera Castro sarà spettatore del suo Bologna al Dall’Ara: nei prossimi giorni potrà iniziare ad allenarsi in gruppo e avere un contatto approfondito con Motta e il suo staff. E’ un acquisto di prospettiva, Castro, costato 12 milioni dopo un lungo braccio di ferro con il Velez, in vista di un’estate che vedrà Zirkzee al centro del mercato: sarà chiamato a giocarsi minuti con Odgaard alle spalle dell’olandese, con la dirigenza che visto il forte interessamento di Lazio e diversi club europei ha voluto mettersi avanti con i lavori, per anticipare il suo ambientamento in città e nel campionato italiano.

Marcello Giordano