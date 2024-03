LAVORI E BUROCRAZIA. Stadio temporaneo, in settimana previsti incontri sulla mobilità

Nuovi incontri per lo stadio temporaneo: in settimana si terrà infatti una riunione tra Bologna, Comune ed enti della Conferenza dei Servizi per discutere della mobilità che riguarda il quadrante del Caab, dove insieme al cantiere per l’impianto dovranno sorgere quelli di altri lavori, vedi il tram. A questo appuntamento dovranno seguire nuovi contatti tra il Bologna e Farinetti per discutere l’accordo economico per il terreno su cui far sorgere l’impianto, che includerà anche il servizio di accoglienza per il periodo in cui i rossoblù giocheranno all’interno del temporaneo: ballano tra i 3 i 5 milioni complessivi, che andranno a sommarsi ai 15-20 necessari per allestire lo stadio che sostituirà il Dall’Ara in tempo di cantierizzazione.

Intanto, il Bologna sta preparando gli ulteriori approfondimenti richiesti su materiali di copertura della Torre di Maratona e antisismica, che si sono resi necessari con l’arrivo del nuovo Soprintendente. L’intenzione del Bologna è rispettare la scadenza di fine marzo, che era stata indicata da Palazzo d’Accursio: burocrazia permettendo. E’ corsa contro il tempo.

m. g.