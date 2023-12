L’AVVERSARIo. Gasperini si inchina:: "Contro i rossoblù rischi di non vedere mai il pallone»

Fallito il sorpasso ai danni del Bologna dell’allievo Motta, a Gasperini e alla sua Atalanta rimane la bella prova offerta al Dall’Ara: "Il calcio è fatto così, non si vince ai punti. E per questo è uno sport così bello". Ma, a sorridere, è il Bologna: "Non volevamo permettere ai rossoblù di fare il loro gioco: sono bravi a nascondere palla, mantengono il possesso con tranquillità e senza fretta, e questo alla fine fa addormentare gli avversari. Abbiamo faticato all’inizio, poi siamo stati bravi".

Di fronte quel Thiago Motta avuto da giocatore e capace, negli ultimi due incontri, di avere sempre la meglio: "Thiago gioca sempre con il possesso palla e giocarci contro è molto difficile. Abbiamo giocato un buon calcio contro una squadra che spesso ti fa giocare male".

D’altronde un quarto posto in classifica - quello del Bologna - non si costruisce per caso: "Hanno idee e sfumature che gli consentono la superiorità numerica, se li subisci il rischio è quello di non vedere mai la palla".

In chiusura l’analisi del gol, ancora una volta subito da calcio piazzato: "Siamo perdenti nelle palle inattive e penalizzati nel gioco aereo. Ferguson ha saltato pulito e da troppo vicino, e non è la prima volta. Abbiamo fin qui perso parecchi punti".

Giacomo Guizzardi