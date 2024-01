LE DESIGNAZIONI. Dopo il rigore negato a Ndoye con la Juve riecco Di Bello: sarà assistente Var

A volte ritornano. Era lo scorso 27 agosto quando allo Stadium, in Juventus-Bologna, alla seconda giornata di campionato, Marco Di Bello da Brindisi in un colpo solo ne combinò più di Bertoldo. Il fischietto pugliese nella ripresa non sanzionò con un penalty solare il plateale fallo di Iling Junior ai danni di Ndoye in area bianconera: rigore negato ai rossoblù, col placet del Var Fourneau e dell’Avar Nasca, e rimonta bianconera firmata da Vlahovic che pareggiò il gol iniziale di Ferguson. Domani notte Di Bello tornerà a incrociare la strada del Bologna, ma dalla sala Var di Lissone. L’arbitro designato è Colombo, con Abbattista al Var e Di Bello, per l’appunto, nel ruolo di Avar.