Le manovre: Italiano vuole puntare molto sugli esterni, il belga non è una priorità. Grande interesse per il fantasista del Monza. Saelemaekers libera lo spazio per Karlsson. Sulle trequarti l’obiettivo è Colpani, poi Suslov

Non solo punta e difensore centrale. Nei pensieri di Vincenzo Italiano c’è pure il trequartista. E i soldi per il centrocampista offensivo potrebbero arrivare dai mancati riscatti. Già perché Italiano predilige esterni d’attacco da ultimi 25 metri, non a tutta fascia: morale, Saelemaekers non è una priorità e il Bologna è pronto a non esercitare la clausola da 9,5 milioni per il riscatto del belga, che potrebbe tornare al Milan. Il buco lasciato da Saelemaekers sarebbe così colmato dal rilancio dello svedese Karlsson, oggetto misterioso dell’ultima stagione complici due infortuni e un feeling tecnico con Motta mai scattato.

Ma Italiano, avrebbe accolto volentieri lo svedese a Firenze lo scorso anno, quando fu proposto anche lo scambio Ikonè-Karlsson dalla Viola. E allora spazio al trequartista, perché Italiano ha nel 4-2-3-1 il progetto tattico per il nuovo Bologna e in testa un obiettivo: Andrea Colpani (25) detto El Flaco, 8 reti e 4 assist nell’ultima stagione al Monza di Palladino. Guarda caso lo vuole la Fiorentina di Palladino, che comunque a lui aveva iniziato a pensare quando ancora Italiano sedeva in panchina, ma pure la Lazio. Lazio sulla cui panchina potrebbe sedersi Baroni, in uscita da Verona, che potrebbe chiedere di portarsi dietro lo slovacco Tomas Suslov (21), altro giocatore seguito da Sartori e Di Vaio.

Costa intorno ai 20 milioni Colpani, che ha due stagioni di serie A alle spalle, circa la metà Suslov. Ma il primo può essere un’occasione, a maggior ragione con l’Inter che sembra essersi defilata dopo l’arrivo di Zielinski: e la Champions sul piatto potrebbe essere fattore determinante per convincere il giocatore, che cerca la definitiva consacrazione. D’altro canto Palladino potrebbe rappresentare per lui una garanzia a Firenze, ma nel caso la viola potrebbe liberare uno tra Barak, Castrovilli e Bonaventura (34), quest’ultimo in scadenza ma spera nel rinnovo.

Anche Thorsverdt (25) del Sassuolo è nella lista dei rossoblù, insieme al gallese James (19 anni, 8 gol) del Birmingham e Casadei del Chelsea: in tal senso se ne saprà di più dopo la spedizione inglese del diesse Di Vaio nelle prossime ore. E’ caccia anche ad almeno un terzino sinistro: perché Kristiansen viaggia verso il ritorno al Leicester, con i rossoblù che reputano eccessivi i 15 milioni di riscatto e che dovranno decidere entro il 15 giugno se esercitare l’opzione di rinnovo annuale di Lykogiannis. Ma al Milan è rientrato Ballo Tourè (27), non riscattato dal Fulham e trattato un anno fa per 4,5 milioni. Con la partita aperta con i rossoneri per Zirkzee e la volontà di cercare terzini di spinta il francese può tornare d’attualità come pure lo scozzese Doig (22), acquistabile per circa 5 milioni di euro dopo la retrocessione del Sassuolo: quotazioni in crescita per questi ultimi. Marcello Giordano