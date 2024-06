L’agente di Zirkzee fa un patto con il Diavolo. Di Vaio cerca l’erede in Premier: piace Duràn

Punta e difensore centrale: ecco le prime priorità del Bologna, dopo l’arrivo in panchina di Vincenzo Italiano. Anche perché il Milan sta cercando l’affondo per Joshua Zirkzee e l’agente dell’olandese ha offerto una sponda importante per far sì che l’affondo possa andare a buon fine. In più c’è un Soumaoro in scadenza di contratto e un Ilic che ancora non rappresenta una garanzia, senza contare quel Calafiori nel mirino della Juventus che scioglierà le riserve sulle proprie intenzioni dopo l’Europeo. Ma c’è pure una Champions da mettere sul tavolo delle trattative con gli obiettivi di mercato e un tesoretto da 40 milioni che arriverà dalla qualificazione in Europa, a cui si uniranno i denari delle eventuali cessioni da essere reinvestiti: su talenti in ascesa o garanzie da riciclare, con la prima opzione ad oggi favorita a Casteldebole per generare potenziali plus valenze in futuro e nuova potenziale ricchezza.

Ma andiamo per ordine: il Milan ha comunicato a Kia Joorobchian l’intenzione di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni per liberare Zirkzee: al Bologna, in virtù della percentuale del 40 per cento sulla futura rivendita da versare al Bayern, ne entrerebbero 24. Ma prima il Milan deve da trovare l’intesa sulle commissioni richieste dall’agente, circa 15 milioni. La cifra è scesa, intorno ai 9. Insomma, un bello sconto, che si avvicina a quella che è la politica sulle commissioni del club rossonero agli agenti dei calciatori. Morale, Zirkzee si avvicina al Milan, che ha messo il 9 rossoblù in cima ai propri pensieri. Attaccante che è priorità del Bologna, che qualora dovesse perdere Zirkzee e con Castro che potrebbe andare alle Olimpiadi, rischia di arrivare ad agosto senza una punta, dato che Van Hoijdonk non rientra nei programmi al rialzo del club rossoblù.

Infatti ieri Di Vaio è volato in Inghilterra, sede degli affari dell’agente di Zirkzee ma non solo. Piace e non poco Jhon Duràn (20), colombiano dell’Aston Villa, paragonato a quello Zapata che Sartori portò a Bergamo. Potente, atletico, veloce, ariete che svaria, il cui prezzo si aggira tra i 15 e i 20 milioni dopo gli 8 gol segnati tra Premier e Conference League. Cercasi alternative a Vangelis Pavilidis (25) dell’Az Alkmaar, punta greca reduce da una stagione da 30 gol e marcata da un anno, ma che ha pure il Benfica e la Roma alle calcagna. Strand Larsen (24) del Celta è un alternativa, ma pure Christian Kouamè è un pallino di Italiano, capace di svariare tra i ruoli di punta di movimento ed esterno sinistro: ma resta da capire se la Fiorentina voglia aprire una trattativa con una competitor per l’alta classifica, senza contare che sulla sinistra Italiano dovrebbe puntare su Ndoye e Karlsson. Serve pure un centrale: e il Bologna ha riaperto i canali che portano al francese del Brest Brassier (24), sulle cui tracce si muovono pure Marsiglia (che nel caso potrebbe liberare Balerdi) e Milan. Brassier ha un contratto in scadenza tra un anno e un prezzo di cartellino che si aggira tra i 10 e i 15 milioni: il Bologna ci prova.