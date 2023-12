Le mosse sul mercato. Occhi sul 2006 Adzic. Per l’attacco si cerca un jolly offensivo

El Azzouzi scalpita per rientrare, sapendo di giocarsi un posto col Marocco in vista della prossima Coppa d’Africa. E a Motta non dispiacerebbe un innesto in mediana, qualora accadesse. Anche questo sarà tema del summit di mercato che andrà in scena da qui a dieci giorni tra il patron, la dirigenza e Motta, con Saputo chiamato a scoprire le carte sull’eventuale budget attorno al quale gireranno le strategie di mercato. Intanto Motta dialoga con la dirigenza. La punta è la priorità e la richiesta del tecnico è quella di un attaccante centrale che possa essere impiegato anche sulle corsie esterne, dove fin qui, complici gli infortuni (di Orsolini e Karlsson in primis), il Bologna non ha fatto la differenza alla voce gol. Ecco allora che Motta vorrebbe una punta dalle caratteristiche differenti da Van Hooijdonk (a prescindere dal destino dell’olandese): ergo, non arieti alla Veliz del Tottenham, Mur del Siviglia o Musa del Benfica, ma profili più simili a Yeremchuk del Valencia e Boadu del Monaco. Ma si attende il summit per saperne di più, dopo che un osservatore rossoblù è stato in Argentina per visionare Gondou (22, Argentinos Juniors) e Castro (19, Velez), che potrebbero diventare nomi caldi.

Mentre l’Inter offre Sensi in mediana, in scadenza a giugno, sul quale c’è pure il Monza che ne sogna il ritorno, il Bologna si guarda attorno per un innesto in mediana di prospettiva, in vista dell’estate. Il nome caldo è quello del montenegrino Vasilije Adzic, 17 anni, di proprietà del Buducnost e già autore di 5 gol e due assist tra campionato e qualificazioni Champions ed Europa League. Anche la Juventus di Giuntoli è sul giocatore, ma il Bologna sta cercando di anticipare la concorrenza: "Abbiamo un’offerta vantaggiosa in mano", ha detto il diesse Delibasic nelle ultime ore. Il ragazzo, compirà 18 anni a maggio ed quindi, anche in caso di esito positivo della trattaiva, non potrà arrivare prima dell’estate. Marcello Giordano