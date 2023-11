Le pagelle. Shengelia, il leader perfetto

Belinelli 6 (in 18’ 34 da due, 04 da tre, 3 rimbalzi, 3 assist). Tira un po’ il fiato dopo un periodo denso di impegni e in previsione della gara di martedì.

Pajola 6 (in 18’ 02 da due, 02 da tre, 12 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata, 4 assist). La sua regia è un po’ meno lucida rispetto al soliti e anche al tiro ha perso brillantezza, ma in difesa è il solito mastino.

Smith 6 (in 18’ 23 da due, 02 da tre, 11 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, un assist). Cifre discrete che, però, non rispecchiano quello che ha fatto vedere all’Alba Berlino.

Dobric 6,5 (in 13’ 24 da tre, una recuperata, un assist). Probabilmente se avesse avuto più minuti avrebbe fatto vedere qualcosa di migliore, ma è sempre quel giocatore che fa sempre la cosa giusta al momento giusto.

Mascolo 6 (in 6’ 01 da due, un rimbalzo, una persa, 2 assist). Messo in campo a partita già decisa, fa vedere quanto abbia voglia di giocare e di trovare uno spazio in questa squadra.

Cacok 6 (in 18’ 25 da due, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata). Sinceramente il voto dovrebbe essere una grave insufficienza, ma la vittoria salva un po’ tutti. Commette subito tre falli e poi fa il quinto prima della fine quando la squadra avrebbe bisogno di lui in campo per far riposare Shengelia.

Shengelia 8 (in 25’ 711 da due, 01 da tre, 67 ai liberi, 10 rimbalzi, 3 perse, 4 recuperate, 5 assist). Semplicemente perfetto, come dimostrano le cifre.

Hackett 7 (in 19’ 36 da due, 12 da tre, 12 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist). Una buona regia al di là dei numeri.

Menalo 6 (in 6’ 11 da due, un rimbalzo, un assist). Gettato nella mischia si fa trovare pronto.

Mickey sv (in 4’ 12 da due, un rimbalzo, una recuperata). Per lui c’è l’oscar della sfortuna.

Abass 7,5 (in 31’ 25 da due, 47 da tre, 33 ai liberi, 3 rimbalzi). Ci mette un po’ a carburare, ma quando trova la fase giusta diventa incontenibile.

Cordinier 7 (in 24’ 47 da due, 24 da tre, 23 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 4 assist). Tanta energia in una gara dove viaggia a un livello superiore ai suoi avversarsi.

m. s.