Le situazioni aperte sono condizionate dall’operazione con il Velez per il giovane attaccante, priorità assoluta a Casteldebole. Le altre trattative in pausa, ipotesi last minute. Van Hooijdonk per il momento resta bloccato

Dopo Ilic, Castro. La trattativa avanza, il Bologna prova il tutto per tutto. E poi? Non è da escludere che il mercato possa finire così, con gli acquisti di due dei talenti più interessanti in circolazione. Acquisti che rischiano di essere di prospettiva, che non possono garantire di essere pronti subito. Molto dipenderà dalle tempistiche dell’affare Castro. Se il Bologna riuscirà a chiuderlo entro il week end, avrà 2-3 giorni a disposizione per andare a caccia di occasioni last minute. E qualora accadesse, l’occasione last minute il Bologna potrebbe andarla a cercare in attacco. Per ora Sydney Van Hooijdonk è stato bloccato e comunque gli agenti dell’olandese non hanno portato offerte, a dimostrazione di come questa prima parte di stagione vissuta all’ombra di Zirkzee abbia quasi azzerato le sue quotazioni, dopo il campionato scorso in Olanda chiuso da vice capocannoniere dell’Eredivisie. L’interessamento del Celtic non si è trasformato in offerta, lo stesso dicasi per i sondaggi da Inghilterra (Wolverhapton, ma principalmente Championship) e Germania. A Casteldebole non scartano a priori l’idea di un prestito dell’olandese e dell’acquisto in prestito di un’altra punta: Musa del Benfica (25) e Toni Martinez (26) del Porto sarebbero le prime opzioni, per prepararsi alla probabile asta estiva per Zirkzee.

La gestione del momento attuale, però, dato anche il probabile arrivo di Castro, potrebbe far pendere la bilancia in favore di un giocatore duttile, sulla carta di seconda fascia: come Duk (23) dell’Aberdeen o prima ancora come Lamin Sonko (18) dell’Hacken, attaccante esterno sinistro già nel giro della nazionale maggiore svedese, al quale il Bologna lavora. Piace pure al Liverpool, ma l’Hacken pare intenzionato a rinviare ogni discussione definitiva all’estate.

Se l’affare Castro lascerà tempo, il Bologna lavorerà all’addio di Van Hooijdonk e all’arrivo in prestito di un altro giocatore: non Chris Bedia (27), che i rossoblù avevano seguito assiduamente, ma fresco di passaggio dal Servette all’Union Berlino, dopo una prima parte di stagione da 14 gol e 3 assist con il club svizzero. Amian, richiesta diretta di Thiago Motta, si accaserà al Nantes. Il tecnico non è stato accontentato nelle richieste avanzate per il francese dello Spezia e per Talles Magno (21) del New York: lo si ascolterà prima di decidere il futuro dei giovani Corazza e Urbanski, richiesti dalla Ternana.

