Le ultime. Bonifazi escluso. Urbanski favorito. C’è Kristiansen

Urbanski favorito su Orsolini, Kristiansen su Lucumi, destinato alla panchina. Questi i principali nodi di formazione in vista della sfida con l’Udinese, dove la certezza è una: Kevin Bonifazi non sarà con i compagni, il difensore non è stato convocato. Nessun infortunio, scelta tecnica di Thiago Motta, che ha voluto dare un segnale al ragazzo, alla dirigenza e a potenziali acquirenti a pochi ore dalla riapertura del mercato: il difensore non rientra nei piani dell’allenatore, che spera nell’arrivo di un centrocampista, oltre che del vice Zirkzee: in base alle proposte e alle formule che arriveranno per Bonifazi, la dirigenza deciderà se virare sul mediano o su un nuovo difensore. Intanto, Motta pare orientato a confermare Posch, Beukema e Calafiori in difesa, a protezione di Skorupski, con Kristiansen a sinistra. A centrocampo, davanti alla difesa, Freuler è intoccabile, con Ferguson e Moro che dovrebbero agire da mezzali, con Urbanski e Saelemaekers esterni d’attacco a sostegno di Zirkzee.

Lykogiannis e l’inserimento di Fabbian con l’adattamento di capitan Ferguson sono soluzioni possibili a partita in corso qualora ci sia bisogno di cambi sull’esterno.

Marcello Giordano