Le ultime da Casteldebole: davanti è ballottaggio tra Ndoye e Cambiaghi a sinistra. Lyko e De Silvestri fuori dai giochi. A Venezia è emergenza sulle fasce

L’abbondanza e un Bologna finalmente al completo è stato argomento durato lo spazio di una partita, con la Lazio. A Venezia, è di nuovo emergenza: difesa praticamente obbligata. E’ notizia di ieri la distorsione alla caviglia di Lykogiannis, l’infortunio dovrà essere approfondito attraverso esami, per capire la durata dello stop. Si ferma pure De Silvestri: semplice influenza, probabilmente tornerà a disposizione entro Empoli, ma un ulteriore forfait che va ad aggiungersi a quello dello squalificato e infortunato Castro. Si aggiunga che Holm è rientrato in gruppo solo ieri e che Lucumi (con Dominguez) lo farà in giornata, per la rifinitura, ma con viaggio e fusorario da smaltire dopo gli impegni con la Colombia e la difesa è praticamente fatta: con Calabria, Beukema, Casale e Miranda a protezione di Skorupski.

E’ una linea che offre ampie garanzie, di fatto con una sola variazione (Casale per Lucumi) rispetto a quella che ha tenuto a secco la Lazio nella manita che ha preceduto la sosta: ma comunque obbligata. E in attesa di novità da Lykogiannis, dovrebbe costringere Miranda a un lavoro extra, in vista di una gara che inaugura un ciclo di tre match in una settimana, considerando la semifinale di andata con l’Empoli e la sfida casalinga con il Napoli del prossimo fine settimana.

Dall’evoluzione di Castro dipenderà anche il turn over offensivo. Dallinga stringe i denti, salvo sorprese sarà lui titolare a Venezia. Ma mercoledì c’è un’altra gara e se l’olandese dovesse tornare ad accusare dolore in maniera intensa, Italiano potrebbe vedersi costretto a inventarsi Odgaard di punta inserendo uno tra Fabbian e Dominguez (mossa operata in corso d’opera a Verona) sulla trequarti, perché il danese è l’unico che ha già ricoperto il ruolo di punta in carriera, a che Italiano non intenda inventarsi un falso nove per Empoli: fin qui, però, il tecnico, non si è mai mostrato propenso a mosse a sorpresa.

Sciolti forzatamente i dubbi in difesa, Italiano ha invece due nodi da sciogliere tra mediana e attacco per la trasferta del Penzo. In mezzo Freuler è l’inamovibile e la crescita di Ferguson fa pensare che ci sarà spazio per lo scozzese al suo fianco. Ma questa è pure la stagione del rientro da infortunio del centrocampista, peraltro chiamato agli straordinari con la nazionale nel corso della sosta, motivo per cui Pobega crede e spera di potersi giocare una maglia, mossa che garantirebbe di avere Ferguson titolare in un incrocio con la storia che porta alla finale di Coppa Italia. Le ultime valutazioni, riguardano l’attacco: Cambiaghi o Ndoye sulla fascia sinistra ballottaggio che sarà sciolto nelle ultime ore.

Marcello Giordano