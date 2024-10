Le ultime da Casteldebole: giovedì è fissata la ripresa degli allenamenti senza i nazionali. Pobega non conosce sosta, a Genova ci sarà . Intanto Ferguson vede il rientro: ma senza rischi

Il Bologna si ritroverà solo giovedì: Lewis Ferguson invece continua la sua marcia di avvicinamento verso il rientro in gruppo. Anche ieri, lavoro differenziato per lo scozzese, con seduta di allenamento su potenza muscolare, con elastici e lavoro di traino. Ma salvo sorprese, il capitano non tornerà in gruppo durante la sosta. Di più: il suo ritorno agli allenamenti in gruppo dovrebbe andare in scena a fine mese, in vista di Cagliari, Lecce o Monaco. La rieducazione prosegue spedita, ma a Casteldebole non si vogliono correre rischi, data anche l’importanza del calciatore, che tra l’altro è in fase di discussione di rinnovo (fino al 2028 con opzione fino al 2029) e adeguamento dagli attuali 500mila euro a circa 1 milione più bonus.

E’ invece a un passo dal rientro Tommaso Pobega. Era atteso in gruppo già la settimana scorsa, dopo lo stiramento del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Terapisti e preparatori rossoblù sono ottimisti sul fatto che possa tornare in gruppo tra giovedì e venerdì, ergo, alla ripresa degli allenamenti, fissati per giovedì alle 11.

Ci spera Italiano, che nelle ultime settimane ha spremuto Freuler, Aebischer e alternato Moro, Fabbian e Urbanski. E’ anche a centrocampo che il tecnico cerca la quadra e Pobega offre fisicità, incursioni e tiro da fuori, qualità utili quando non si riesce a sfondare sugli esterni, come accaduto a Parma. Salvo sorprese, a Genova, alla ripresa, il tecnico avrà una carta in più da giocarsi. Il problema è che potrà iniziare a preparare la trasferta di Genova con la squadra al completo prima di giovedì della prossima settimana, dal momento che il rientro dei nazionali (Fabbian, Lucumi, Posch, Freuler, Aebischer, Ndoye, Erlic, Moro, Urbanski, Skorupski e Iling) è in programma tra il 15 e il 15 del mese.

Morale: Italiano avrà un paio di giorni a disposizione, prima della trasferta di Marassi. Fino ad allora potrà lavorare con Ravaglia, Beukema, Casale, Miranda, Corazza, Lykogiannis, Holm, De Silvestri, Karlsson, Orsolini, Dominguez, Dallinga, Karlsson e Odgaard. Cambiaghi, El Azzouzi e Ferguson restano in infermeria, solo Pobega è destinato a uscirne a stretto giro di posta. Ma la sosta potrebbe essere utile non solo per lui: i volti nuovi Casale e Miranda cercano condizione per inserirsi nel contesto, come pure Holm, alla prima da titolare con il Parma. E poi ci sono Karlsson e Orsolini: il primo ancora da trovare e scoprire, il secondo da ritrovare.

