Le ultime da Casteldebole. Ndoye a parte. Orso scalpita, rientra Posch

Ndoye prosegue l’allenamento differenziato: ergo, niente Sassuolo per l’esterno svizzero, per il quale le sei settimane di stop previste dopo lo strappo muscolare scadranno proprio a ridosso della gara con il Sassuolo. Il Bologna spera di riaverlo a disposizione col Lecce. Intanto, per sabato, Orsolini dovrebbe tornare titolare e a sinistra, nel tridente, è ballottaggio tra Saelemaekers e Urbanski, che sono un passo avanti a Karlsson, che ha una sola settimana di allenamenti nelle gambe dopo due mesi di stop. In attacco, inamovibile Zirkzee e ci sarà da capire se Motta convocherà l’ultimo arrivato Odgaard: probabile, visto che sarà l’unica alternativa al 9 con l’addio di Van Hooijdonk, aspettando Castro. Dietro, rientra Posch, scontata la squalifica. E al fianco di Calafiori, scalpita Lucumi, ma Beukema pare favorito per una maglia da titolare insieme a Kristiansen a protezione di Skorupski, con Freuler e Aebischer che dovrebbero proteggere la mediana insieme all’insostituibile Ferguson. Anche se c’è la possibilità che Motta dia una nuova chance a Moro, abbassando Freuler davanti alla difesa.

Il derby sarà diretto da Sacchi, con La Penna e Mazzoleni al Var.