Le ultime da Casteldebole. Tocca ad Aebischer e Freuler. E Beukema torna al centro

Tanti dubbi e tante prove, nel corso della settimana, per Thiago Motta: alla fine, a Salerno il tecnico potrebbe puntare sul 4-2-3-1, con il ritorno di entrambe le guardie svizzere Freuler e Aebischer in mediana e Fabbian inizialmente in panchina. Potrebbe non essere questa la novità di formazione, rispetto a Lecce. Se in Salento Motta optò per concedere un turno di riposo a Beukema e la maglia da titolare a Lucumi, in vista di un finale di dicembre intenso (dopo Salerno scatteranno gli scontri diretti con Roma e Atalanta inframezzati dalla sfida di Coppa Italia in casa dell’Inter), a Salerno dovrebbe riproporre l’olandese al centro della difesa in coppia con il colombiano.

Posch confermato a destra, novità a sinistra, dove sono in ballottaggio Calafiori e Lykogiannis, con il primo che potrebbe spuntarla.

In settimana il tecnico ha utilizzato Calafiori al centro, con Kristiansen o Lykogiannis a sinistra, ma ha provato pure il greco alto. Alla fine potrebbe optare per Calafiori terzino, con Lykogiannis a partire dalla panchina e Saelemaekers esterno alto, in virtù delle dichiarazioni rilasciate prima della gara.

"Dovrò valutare chi è più adatto a partire dal primo minuto e chi a subentrare". Non c’è dubbio che Lykogiannis abbia dimostrato prontezza nel subentro, nell’ultima partita, con il gol su punizione e un’occasione divorata in contropiede. Ferguson dovrebbe così ritrovare la posizione di trequartista, con Ndoye a destra e Saelemaekers a sinistra. E lo scozzese che potrebbe essere dirottato sull’esterno a match in corso con l’ingresso di Fabbian, qualora il tecnico abbia bisogno di una soluzione offensiva per il cambio degli esterni.

Marcello Giordano