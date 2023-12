Le ultime dal campo. Orso è disponibile. Karlsson ancora out

Dopo un mese e mezzo ai box per una lesione muscolare alla coscia, torna Riccardo Orsolini: l’emergenza è finita. Non sarà un ritorno da poco, anche se Orso, con l’Atalanta, partirà dalla panchina. Nonostante lo stop il numero 7 resta il secondo miglior marcatore della squadra dietro a Zirkzee, grazie alla tripletta con l’Empoli e al rigore segnato con l’Inter in campionato. Aspettando il lungodegente Soumaoro, resta ai box il solo Karlsson, che dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana. Con l’Atalanta, intanto tornano i titolarissimi: da Posch a Calafiori, da Kristiansen a Freuler, da Ferguson fino a Ndoye e Zirkzee.