Le ultime: davanti si va verso la conferma di Castro e Odgaard. Mille tifosi a seguire la squadra. Karlsson, se non ora quando?

Un altro atto di fede. Nonostante la pancia piena dalla Champions. Saranno più di un migliaio i tifosi al seguito della squadra stasera a Genova, nell’ultimo appuntamento della stagione e nell’ultima di Motta sulla panchina. Chissà se almeno stasera il tecnico italo-brasiliano concederà uno spezzone di partita a Jesper Karlsson, grande oggetto misterioso dell’ultima campagna acquisti. Appena 8 minuti in campo, contro il Verona, negli ultimi due mesi: poi quattordici panchine senza mai nemmeno essere mandato a scaldarsi e due gare in tribuna per infortunio. Stagione da dimenticare per il numero 10 rossoblù, arrivato in estate a titolo definitivo dall’Az Alkmaar per 11 milioni di euro. Un investimento importante che la società ora spera di recuperare nella prossima stagione, con un altro tecnico sulla panchina.

Intanto per la formazione di stasera, spera in un ritorno dal primo minuto Beukema, anche se Lucumi e Calafiori sembrano in vantaggio. In mezzo, invece, Fabbian prova a insidiare Urbanski. Davanti confermato Castro con Odgaard esterno a sinistra.