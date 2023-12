Le ultime. El Azzouzi in gruppo. Orsolini scalpita:: "Non so se rischiare»

Colloquio in vista per Riccardo Orsolini con staff medico e tecnico. Il numero 7 scalpita e vorrebbe tornare tra i convocati con la Roma: "Ma non è una decisione che posso prendere da solo. Parlerò con il mister e i dottori per capire se valga la pena rischiare, se sia un rischio o meno".

La parola è quella di Riccardo Orsolini, che si è concesso ai microfoni di Bfc Tv in occasione della festa natalizia del settore giovanile rossoblù, a cui ha preso parte insieme a Skorupski, Corazza e Urbanski.

Thiago non ama rischiare e a due giorni dal big match contro la Roma è improbabile che Motta ributti nella mischia Orsolini, a maggior ragione a causa delle tante settimane di stop che hanno costretto l’esterno ai box. Più probabile che possa farcela per la sfida di Coppa Italia con l’Inter. E con lui El Azzouzi, che ieri è rientrato in gruppo, ma non è certo che possa essere convocato con la Roma, dopo uno stop durato un mese e mezzo. Anche il marocchino scalpita: ne va della convocazione alla Coppa d’Africa e tanto lui quanto Orso potrebbero essere risorse in più in Coppa Italia con l’Inter, nella settimana di tour de force che si chiuderà con l’Atalanta sabato 15.

m.g.