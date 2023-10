LE ULTIME: freuler e ferguson VERSO IL RIPOSO. Chance Moro, Ndoye e Karlsson sugli esterni . Una difesa obbligata: torna dall’inizio Posch

Non solo Van Hooijdonk: anche Fabbian e Kristiansen cercano spazio per mettersi in mostra. Davanti Thiago Motta ha abbondanza e potrebbe dare spazio pure a Ndoye per Orsolini. Dietro, invece, la coperta è corta: non convocati Beukema e De Silvestri, che saranno rivalutati in settimana senza la certezza che possano rientrare con la Lazio, come pure Lucumi. Probabile spazio a Posch e Kristiansen sulle fasce, con Bonifazi e Calafiori al centro, e Lykogiannis e Corazza unici cambi a disposizione. In mediana, potrebbe trovare posto Moro con uno tra Aebischer e Freuler, con Ferguson, Urbanski e uno dei due svizzeri a disposizione. Ma le scelte vere e proprie, Thiago le farà solo questa mattina, nel corso della rifinitura, dato che domenica i titolari hanno svolto allenamento defaticante e ieri il Bologna ha preparato la gara, senza prove di formazione titolare.

m. g.