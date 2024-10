Le ultime indicazioni prima della partenza per il Regno Unito. Ma Italiano mescola le carte. Freuler in mezzo, Moro e Urbanski in aiuto

Un quarto d’ora di allenamento aperto alla vigilia di Liverpool, utile per avere spunti sui ballottaggi di formazione. E’ corsa via così la mattinata di vigilia, con i rossoblù partiti poi alle 15 in tempo per arrivare ad Anfield per la conferenza stampa. Remo Freuler c’è e ci sarà a guidare il centrocampo: è questa la principale notizia. Con lui, provati ieri Moro e Urbanski: ma vista la fisicità del Liverpool non è da escludere che a spuntarla siano Aebischer e Fabbian, al fianco dello svizzero, considerato pure che Fabbian con l’Atalanta è stato sostituito all’intervallo. Nel gioco delle coppie, Urbanski si gioca una maglia con Fabbian e Moro con Aebischer: tra l’altro questi ultimi sono pure i due che potrebbero dare un cambio a Freuler davanti alla difesa, a partita in corso, in caso di necessità. In difesa, confermati Posch, Beukema e Lucumi a protezione di Skorupski.

A sinistra Italiano ha provato Miranda: se fosse pretattica o se la gara ad alta intensità con l’Atalanta e un tempo in inferiorità numerica consiglino rotazioni lo dirà la formazione ufficiale che sarà comunicata questa sera: Miranda-Lykogiannis è un ballottaggio, come pure Orsolini-Odgaard, con il danese provato al posto dell’Orso per avere esterni d’attacco di sacrificio in fase di non possesso con Ndoye a sinistra.

Marcello Giordano