LE ULTIME. La difesa anti-Roma nelle idee di Thiago

Torna Beukema: il Bologna è al completo. E’ iniziata ieri la marcia di avvicinamento alla trasferta del Maradona in programma sabato pomeriggio. Dopo due giorni di riposo, la squadra di Motta ha ripreso gli allenamenti e la buona notizia è che al cospetto dei Napoli il tecnico rossoblù avrà l’imbarazzo della scelta. Torna Beukema dopo il turno di squalifica scontato a Torino: sarà in diffida e a rischio squalifica al prossimo giallo, come pure Calafiori, Freuler, Ndoye, Kristiansen e lo stesso allenatore. Ma a Napoli ci saranno tutti, visto che Odgaard è rientrato già contro i granata. Ai box, insomma, resta il solo Soumaoro, lungodetente out da inizio stagione che spera di poter tornare tra i convocati in una delle ultime due gare dell’anno.

Motta potrebbe così anche impiegare nuovamente la linea schierata all’Olimpico contro la Roma, con Posch, Beukema, Lucumi e Calafiori, qualora intendesse giocarsi il tutto per tutto e riprorre l’impianto dell’ultimo colpo in trasferta. Ballottaggio aperto tra Fabbian e El Azzouzi in mediana e tra Ndoye e Orsolini davanti, oltre che tra Kristiansen e Calafiori dietro. Ma Moro e Urbanski avranno quattro giorni per provare a convincere Thiago a sorprendere ancora.

m. g.