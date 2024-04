Le ultime: molti i dubbi, a partire dai pali con Ravaglia e Skorupski. Sam vede Frosinone più lontana. Per Thiago tanti ballottaggi aperti

Sam Beukema prosegue l’allenamento differenziato a tre giorni dalla trasferta di Frosinone: l’olandese viene monitorato giornalmente dallo staff medico rossoblù, ma è ormai ai box da una settimana a causa di un’infiammazione tendinopatinea agli adduttori della coscia, ergo, anche qualora oggi dovesse tornare a disposizione, difficilmente sarà possibile vederlo nella lista dei convocati per la prossima partita.

Tenuto conto di come Motta raramente schieri giocatori al cento per cento e preferisca non prendere rischi su calciatori non al massimo della condizione, è probabile che a Frosinone si presenti nuovamente con Lucumi e Calafiori al centro della difesa, con Posch a destra.

Ballottaggio aperto tra Lykogiannis e Kristiansen a sinistra, anche in virtù del feeling naturale tra Saelemaekers e il greco su quella corsia, con i due che di recente non sono stati convocati in nazionale e hanno potuto beneficiare del richiamo di preparazione che ha fatto sì che fossero tra i calciatori più in condozione con la Salernitana. Lykogiannis-Kristiansen non sarà l’unico ballottaggio della vigilia. Apertissimo è anche quello, ormai diventato abituale, tra i pali con il dubbio tra Federico Ravaglia, sempre tra i migliori quando schierato ed ex di turno, e Lukasz Skorupski. Se Thiago Motta dovesse pensare a un’aggressione alta da parte del Frosinone, Ravaglia potrebbe trovare conferma in virtù di un’attitudine più spiccata al gioco con i piedi, in caso contrario ecco il ritorno del polacco.

In attacco spinge ovviamente per il ritorno Joshua Zirkzee, mentre è difficile immaginare variazioni sugli esterni, con Riccardo Orsolini e Alexis Saelemaekers che sono stati i match winner dell’ultima sfida. In mediana rappresentano garanzie anche Freuler davanti alla difesa e Ferguson come tuttocampista.

Resta da capire, tra equilibri tattici e condizione dei singoli valutate in base agli allenamenti quotidiani, chi tra Aebischer, Fabbian e Urbanski troverà spazio al fianco dei due, con la coppia di guardie svizzere che pare in vantaggio per la maglia da titolare, a due giorni dalla sfida che metterà in palio la possibilità del sorpasso sulla Juventus, con Fabbian e Urbanski che potrebbero essere utilizzate come carte a partita in corsa per spaccare la partita: ruolo interpretato alla perfezione tra l’altro da Fabbian a Empoli, dove è risultato il match winner. Restano due allenamenti per definire gerarchie e rotazioni in vista della trasferta in terra ciociara e sono tre i nodi da sciogliere da parte di Motta, nei vari reparti, in vista della sfida.

Marcello Giordano