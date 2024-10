Le ultime. Oggi l’amichevole contro il Lentigione

Aspettando i nazionali e Tommaso Pobega, questa mattina il Bologna disputerà un’amichevole a porte chiuse a Casteldebole contro il Lentigione, formazione che milita nel girone D di Serie D. Sarà occasione per mettere benzina nel motore di giocatori in cerca di rilancio come Holm, Karlsson e Orsolini, ma pure di Casale, protagonista di un avvio di stagione non privo di contrattempi fisici. Seguirà giornata libera, con i rossoblù che si ritroveranno poi lunedì a Casteldebole, per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida con il Genoa di sabato prossimo, che darà il via a un tour de force da 7 partite in tre settimane: una ogni tre giorni, tra campionato e Champions. Ci sarà bisogno di tutti. Anche di Pobega, atteso in gruppo a inizio settimana, anche se la preparazione alla trasferta di Marassi entrerà nel vivo solo giovedì, quando salvo sorprese Italiano dovrebbe avere il gruppo al completo con il rientro dei nazionali. Per Ferguson, invece, nuovi test in vista, con ripresa degli allenamenti fissati per fine mese.

m. g.