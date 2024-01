Le ultime. Orso, azioni in rialzo. Lyko e Kristiansen in ballottaggio

Riccardo Orsolini, pungolato nella conferenza pre partita giovedì da Thiago, risale: "Ha più responsabilità, ma non so se partirà dall’inizio o entrerà a gara in corso", ha sancito Motta. Giovedì il tecnico ha provato anche la soluzione Lykogiannis esterno alto a sinistra con Saelemaekers a destra, ma nella rifinitura di ieri si è rivisto Orsolini titolare a destra, con il belga a sinistra a sostegno di Zirkzee. In un Bologna chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta più netta dall’inizio della stagione, Thiago potrebbe chiedere a Orso i gol del riscatto. E Lykogiannis? Potrebbe trovare spazio da terzino sinistro e pare leggermente favorito su Kristiansen nel ballottaggio per una maglia. Probabile ritorno dal primo minuto di Lucumi, al centro della difesa in coppia con Calafiori, con la conferma di Posch a destra per completare il reparto arretrato a protezione di Skorupski. Novità anche a centrocampo. Aebischer scalpita e potrebbe essere schierato in mediana con Freuler e Fabbian al posto di Moro.

m. g.