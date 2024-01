Le ultime verso San Siro: lo scozzese potrebbe giocare esterno, Urbanski tra le alternative. Lollo a destra per lo squalificato Posch. Idea Ferguson a sinistra, De Silvestri scalpita

Thiago riflette, ragiona e sfoglia il mazzo delle opzioni a sua disposizione: ma il dubbio preminente, alla vigilia della gara esterna contro il Milan - preparata nella ‘calma’ di Casteldebole per due intere settimane - riguarda l’esterno sinistro offensivo. Sì, va detto che tanto Karlsson quanto Saelemaekers saranno a disposizione del tecnico italo-brasiliano, ma le condizioni dei due giocatori fanno propendere per una loro esclusione dal primo minuto, con eventuali ingressi a gara in corso per provare a cambiare volto all’attacco. Lo svedese non assaggia il campo dal 31 ottobre, con la sfortunata e poco sfruttata chance che Motta gli diede in Coppa Italia; diverso il recupero del belga, che dopo avere saltato la trasferta di Cagliari si è prodigato in un recupero lampo, probabilmente accentuato dall’importanza che per l’esterno classe 1999 riveste la partita di domani. Attacco che, dunque, potrebbe contare su Ferguson: non nel ruolo di trequartista, che nelle ultime settimane ha lievemente abbandonato concentrandosi su zone più centrali di campo, bensì in quello di ala sinistra, posizione che Motta gli cucì addosso proprio in occasione dell’esordio stagionale in campionato, con il Milan. Ad agosto, la prova di Ferguson dirottato sull’esterno durò solo 45 minuti, prima di tornare nelle vesti del suggeritore con l’ingresso di Orsolini per Moro. A San Siro, domani, possibile una nuova chance.

Non è da escludere, però, l’utilizzo di Urbanski sempre in quella porzione di campo. Con il polacco titolare a rischiare il posto sarebbe uno tra Aebischer e Fabbian, con quest’ultimo in leggero vantaggio per vestire una delle maglie al fianco di Freuler. Qualche piccolo dubbio anche sulla corsia difensiva di destra, dove sarà assente lo squalificato Posch: De Silvestri scalpita, Corazza può rappresentare l’alternativa. Ma di certezze è comunque pieno lo stratega Motta: Zirkzee guiderà l’attacco, Orsolini va a caccia del primo gol contro i rossoneri, nella serata che lo vedrà raggiungere quota 200 presenze in serie A. In difesa Calafiori e Beukema si preparano per affrontare Giroud e Pulisic, mentre Kristiansen rimane in vantaggio su Lykogiannis. Dal terzino destro all’esterno offensivo sinistro, passando per il centrocampista: Motta attende rinforzi dal mercato e intanto si gode i suoi.