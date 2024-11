Bologna-Lecce 1-0, Orsolini sfata il tabù Dall’Ara

Bologna, 2 novembre 2024 – Un gol quasi allo scadere di Riccardo Orsolini regala la terza vittoria stagionale al Bologna, la prima in casa, dove non vinceva da sette mesi. Terzo gol consecutivo per l’esterno rossoblù, che questa volta di testa fa male al Lecce: 1-0 per la formazione di Vincenzo Italiano, che per la seconda gara consecutiva non subisce gol.

Freuler si divora il vantaggio

Italiano conferma in blocco l’undici che ha vinto e convinto martedì contro il Cagliari con una sola eccezione: gioca Ravaglia in porta al posto di Skorupski. Nel Lecce scelto Pierotti come trequartista con Rafia che si abbassa sulla linea dei centrocampista, davanti tocca ancora a Krstovic. Prima chance del match con Castro che ci prova di testa su cross dalla destra: Falcone alza in corner. Reazione Lecce con un traversone di Dorgu con il contagiri: Pierotti non ci arriva per un soffio. Passano pochi minuti e ci prova Krstovic su assistenza di Dorgu: blocca a terra Ravaglia. Al 42’ clamorosa chance per Freuler: Falcone respinge d’istinto un cross deviato di Miranda, sulla ribattuta il centrocampista svizzero tutto solo mette alto da pochi passi.

Orsolini al fotofinish

Nella ripresa regna la noia, soprattutto nel primo quarto d’ora. E così Italiano tenta la mossa delle due punte, inserendo Dallinga a supporto di Castro. Ed è proprio l’attaccante olandese ad andare vicino al vantaggio: Miranda scende sulla sinistra e serve la palla rasoterra a centro area per Dallinga, che riesce ad anticipare Baschirotto ma non trova la porta. Azione in fotocopia al 70’, ma con interpreti diversi: suolata di Dallina per Ndoye che arriva sul fondo e serve a centro area Fabbian, decisivo l’intervento di Falcone che si distende e anticipa il centrocampista rossoblù. Ancora Fabbian pericoloso all’80’, questa volta di testa su cross di Orsolini: blocca Falcone. Il Bologna la sblocca a cinque dalla fine: cross di Miranda dalla sinistra e colpo di testa vincente di Orsolini, Falcone è battuto. Vince il Bologna 1-0!