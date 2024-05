L’elogio di spalletti. "Dopo l’Inter c’è solo Motta»

La squadra italiana che piace di più a Spalletti? "A parte l’Inter, che ha vinto meritatamente lo scudetto, dico il Bologna. Mi riporta al Napoli. Bel gioco e nel gruppo si respira amicizia, fratellanza. E’ così che si vince". Cattive notizie in casa Napoli, alla vigilia della sfida che per gli azzurri rappresenta l’ultima chiamata per il settimo posto che può valere l’Europa League. Ritrovato Kvaratskhelia, Calzona e il Napoli perdono Mario Rui. Il terzino sinistro portoghese ha interrotto la seduta di allenamento per il riacutizzarsi di un dolore al ginocchio.

Sulla fascia sinistra il tecnico impiegherà Olivera, mentre nel pacchetto dei centrali del reparto arretrato Juan Jesus pare favorito su Ostigaard per far coppia con Rrahmani. Davanti Calzona ritrova il tridente dello scudetto, con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, sul quale si fanno insistenti le voci di mercato sull’interessamento del Psg, con il club francese che lo ha identificato come sostituto di Mbappè, prossimo a sbarcare a Madrid, sponda Real. In attacco, non recupera Giacomo Raspadori, che ieri ha svolto una prima metà di allenamento in gruppo per poi lavorare a parte nella seconda metà. Indisponibile Zielinski: in mediana, conferma in vista per Anguissa, Lobotka e Cajuste.

m. g.