L’entusiasmo di Locatelli. "Bologna, sei tu la Dea. Le giocate di Zirkzee mi fanno impazzire»

"Quante interviste mi avete fatto in tutti questi anni e ripetevo sempre: ‘Al Bologna manca di fare il salto di qualità, per diventare come l’Atalanta...’. Ecco, adesso finalmente è successo".

Da bergamasco che da vent’anni ha piantato le tende sotto le Due Torri Tomas Locatelli si direbbe quasi un cuore diviso.

"Ma no, dai, ormai Bologna è la mia città e con tutto il rispetto per le mie radici io tifo Bologna", spiega Tomas, che ha i natali ad Almenno San Salvatore, Valle Imagna, dove è nato quarantasette anni fa e dove torna per le rimpatriate in famiglia.

Locatelli, non è incredibile che ci sia un Bologna che contende un posto in Champions League all’Atalanta?

"Se ce lo avessero detto in estate chi ci avrebbe creduto? Ma è il bello del calcio: a volte i sogni si avverano. Specie quelli che poggiano su basi solide".

Saputo, Motta, Sartori: chi è il fenomeno?

"Il fenomeno è questo Bologna, che è la somma del grande lavoro di quei tre, ma non solo. Saputo ha tenuto in piedi il club in tutti questi anni facendo del Bologna una società forte e rispettata. E poi c’è Sartori, che a Casteldebole ha avuto un impatto devastante".

Come già all’Atalanta e ancor prima al Chievo.

"Io per Sartori ho finito le definizioni. Qual è la parola che in italiano esprime qualcosa che va oltre la garanzia? Proporrei un nuovo termine: Sartori".

In più c’è il martello Motta: più martello lui o Guidolin?

"Il martello Guidolin io lo conosco bene e l’ho sempre apprezzato tanto. Anche Thiago mi sembra un bel martello: ma si vede che sa martellare nel modo giusto, perché è entrato totalmente nella testa dei suoi giocatori. Per un allenatore è quello che fa la differenza. Io al Milan ho avuto Capello: da quel punto di vista il più bravo di tutti".

Pure Gasperini, alla voce martello, non scherza.

"Il Gasp martella anche più di Thiago. Con la differenza che Motta ha smesso da poco di essere calciatore e probabilmente gli riesce più facile, qualche volta, pensare ancora da calciatore e calarsi nei panni dei suoi ragazzi".

Si cali invece nei panni di Zirkzee: un centravanti che fa anche il trequartista.

"Io in quanto ex trequartista sono di parte, ma ho sempre pensato che è per i calciatori come Zirkzee che vale la pena pagare il biglietto: ma quanto è bello vederlo giocare? In questi anni ho sempre guardato tutte le partite del Bologna, ma da un po’ di tempo sono tornato al Dall’Ara perché questa squadra mi diverte proprio".

Il Bologna come la Dea?

"Qui a Bologna abbiamo sempre preso l’Atalanta come modello da seguire. Ecco, adesso ci giochiamo un posto in Champions con l’Atalanta e la sfidiamo con due punti in più in classifica. E’ il momento che il tifoso del Bologna aspettava da vent’anni".

Per l’esattezza ne sono passati ventidue da quando lei segnò l’ultimo gol dei rossoblù in Europa, in un Fulham-Bologna 3-1 del 27 agosto 2022, finale di ritorno della Coppa Intertoto.

"Purtroppo quel gol non servì, perché Inamoto fece tripletta. Ma il loro portiere penso che se lo ricordi ancora: io che da fuori area faccio gol col destro, il mio piede sbagliato. Non ci credevo nemmeno io".

E al Bologna in Champions ci crede?

"Se di squadre italiane in Champions ce ne andranno cinque il Bologna è molto vicino al traguardo: ma anche se andranno in quattro questa squadra se la gioca".

Lei in compenso col padel trionfa in giro per il mondo.

"Sono appena rientrato da Dubai, dove io e Luca Toni abbiamo vinto la prima tappa del ‘World Legend Padel Tour Armani’ battendo in finale la coppia Cambiasso-Biglia. Poi saremo di scena a Barcellona, Parigi, Roma, Madrid, Ryad e Miami. Ma adesso è tempo che viaggi anche il Bologna".