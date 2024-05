L’impresa di magnani. Doppietta di Ebone,. Primavera salva

Largo ai giovani: ma anche gli esperti qualche volta possono salvare una stagione. Da ieri Paolo Magnani, navigato (il tecnico compirà 60 anni a giugno) e storico allenatore del settore giovanile di Casteldebole, può appuntarsi al petto la medaglia di salvatore della Primavera rossoblù. Battendo per 3-2 l’Atalanta grazie a una doppietta di uno scatenato Ebone i suoi ragazzi hanno conquistato la salvezza aritmetica.

Quest’anno non era un’impresa salvare la pelle considerato che in Primavera 2 retrocede solo l’ultima in classifica. E tuttavia a febbraio il Bologna se l’è vista brutta, tanto che a Casteldebole hanno cambiato il manico: via il pur stimato Luca Vigiani e dentro l’inossidabile Magnani. Dopo aver raccolto un solo punto nelle prime quattro partite la squadra ha strappato un pari prezioso sul campo del fanalino di coda Frosinone per poi inanellare 4 vittorie (compresa quella di ieri) nelle ultime 5 partite.

Ieri i rossoblù, in doppio vantaggio grazie ai gol di Ravaglioli (14’) e Ebone (36’), prima dell’intervallo si sono fatti acciuffare nel giro di un minuto da Tavanti (42’) e Riccio (43’). Decisivo, all’86’, il bis di Ebone: con due partite ancora da giocare il +8 sul Frosinone ha cancellato tutti i cattivi pensieri.

m. v.