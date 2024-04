L’infortunato beukema si scatena tra video ed esultanze. Sam super tifoso in tribuna: ora tenta il recupero

Ieri si è calato perfettamente nei panni del tifoso, girando video del Dall’Ara in festa dal suo posto in tribuna, circondato dai famigliari che hanno approfittato della Pasqua per fare un blitz sotto le Due Torri e riaprire la casa di Riccione. Da oggi invece Sam Beukema a Casteldebole ricomincerà la rincorsa alla piena efficienza fisica perduta. La tendinopatia al flessore destro che lo tormenta da qualche giorno è un malanno che lo staff medico terrà monitorato giorno dopo giorno, sperando che le terapie del caso accorcino il percorso di recupero. Ad oggi Beukema rischia di saltare anche il viaggio di domenica a Frosinone. Ma visto il recupero lampo di Zirkzee, con gli olandesi mai dire mai.