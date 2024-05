L’iniziativa: la sera del 14 giugno un evento solidale. ’Bimbo Tu’ e un pic nic al Dall’Ara per i piccoli pazienti pediatrici Il Bologna organizza un picnic al Dall'Ara per i piccoli pazienti pediatrici degli ospedali bolognesi, conclusione di una campagna di raccolta fondi per la ristrutturazione di reparti dedicati.