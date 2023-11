L’iniziativa: prima del match hanno portato prodotti per bimbi e tanto materiale per la gente di Campo. Poi uno striscione bellissimo. Il gol dei tifosi rossoblù: 7 furgoni di viveri agli alluvionati

Uno striscione della tifoseria rossoblù invita Firenze e la Toscana a non mollare. Bologna e l’Emilia Romagna non hanno dimenticato l’alluvione di maggio e la rivalità tra le piazze lascia spazio alla solidarieta. Per iniziativa della curva rossoblù, del coordinamento del Bologna club e soprattutto dell’associazione ‘I ragazzi di via Angiolinà di Sant’Agata sul Santerno (Ravenna) col Bologna Club Medicina Rossoblù a Campi sono arrivati sette furgoncini con viveri, prodotti per bambini, farmaci, pale, stivali, materiale per pulire e attrezzature, consegnati all’amministrazione comunale. "Questa iniziativa non resta un momento a sé – spiega Emanuele Longhi del Bologna Club di Medicina –, ma rimarremo in contatto con gli amici di Campi per seguirli in un percorso che conosciamo già".

Tornando al campo, dopo il ko, niente giorni liberi, fino a giovedì: il Bologna riprenderà stamattina alle 11 gli allenamenti, con la squadra che avrà 4 giorni di riposo da giovedì a lunedì. E’ tutt’altro che da escludere quindi che i prossimi giorni possano essere utili alla dirigenza e al tecnico per tornare a discutere del nodo rinnovo prima dello stacco. Il Bologna tornerà al lavoro senza i 13 nazionali. Oltre a loro, out anche l’infortunato Karlsson, mentre la sosta sarà fondamentale per ritrovare El Azzouzi, il cui rientro in gruppo è atteso alla ripresa con il Torino, in programma lunedì 27. Solo 3-4 giorni prima Motta potrà avere la squadra al completo.

Marcello Giordano