Lo scozzese è arrivato alla sua quarta rete stagionale: "Sono felicissimo per la squadra. L’Europa più vicina? Onestamente non ci pensiamo». Ferguson: "Questo è il mio gol più importante»

"Non è il gol più bello che ho segnato, ma è sicuramente il più importante". Impossibile dare torto a Lewis Ferguson, che mette il punto esclamativo a una settimana memorabile, iniziata conquistando il quarto posto solitario battendo la Roma, passata per l’impresa di San Siro in Coppa Italia, finita battendo l’Atalanta. Se è vero che confermarsi sia più difficile che arrivare, allora battere l’Atalanta, rispondere alla Fiorentina e difendere il quarto posto è un’ulteriore prova di forza da parte dei rossoblù. E la firma in calce è di Ferguson, l’uomo dei record. Con il gol all’Atalanta, il suo quarto stagionale e il suo undicesimo in serie A, il centrocampista è diventato lo scozzese più prolifico in serie A, superando Denis Law (10 gol nel Torino, stagione 1961-62). "Sono felicissimo, siamo davvero in un momento positivo. Oggi è stata davvero dura, l’Atalanta è una squadra molto forte e abbiamo giocato tre partite in sei giorni. Abbiamo dato tutto, ma ce l’abbiamo fatta".

All’ultimo respiro: corner di Orsolini, stacco di Ferguson, che ritrova la via del gol che gli mancava dalla gara con la Lazio. Anche allora fu 1-0, con assist di Zirkzee. Quando segna Ferguson, i tre punti sono quasi garantiti: solo la Juventus ha fatto eccezione (1-1), mentre Frosinone, Lazio e Atalanta. Gol pesanti per Ferguson, che si esalta con le big.

Come il Bologna, del resto, di cui ancora una volta ha vestito la fascia di capitano: "Abbiamo vinto contro tre avversarie di altissimo livello, questa squadra ha tantissima convinzione, siamo uniti e abbiamo qualità. Insieme siamo molto forti. E siamo cresciuti nella consapevolezza dei nostri mezzi".

E’ maturato e sta maturando il Bologna, che nella scorsa stagione faticava nelle settimane che prevedevano i turni infrasettimanali e che questa volta fa la differenza con tre vittorie di spessore. Altro che sognare, l’Europa è sempre più obiettivo concreto. Ma del quale Ferguson preferisce non parlare: "Non direi che l’Europa è più vicina e in tutta onestà non ci pensiamo. Prendiamo un giorno alla volta e una partita alla volta. Questo abbiamo fatto e questo dobbiamo continuare a fare". Anche se, Ferguson ribadisce il concetto: "Abbiamo vinto contro tre squadre di altissimo livello, abbiamo tantissima convinzione, siamo forti e l’atmosfera è bellissima".

Sono gli ingredienti per provare ad arrivare fino in fondo.

