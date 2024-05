Lo stadio dell’Atletico ospiterà sabato, domenica e lunedì il convegno ’Football Medicine’. Isokinetic in versione Champions al Civitas Metropolitano di Madrid

Neuroscienza e biomeccanica a braccetto, per spiegare come a volte la rottura di un crociato possa dipendere dalla risposta sbagliata che il corpo dà a uno scenario di gioco imprevisto e rapido, che il cervello non fa in tempo ad elaborare. Anche di questo si parlerà nel weekend al Civitas Metropolitano di Madrid, lo stadio dell’Atletico che ospiterà la XXXI edizione del Congresso Isokinetic sul tema "Football Medicine: un ponte tra scienza e pratica".

Isokinetic sbarca nella capitale spagnola, in uno dei templi del calcio mondiale. Dopo Stamford Bridge, Wembley e Camp Nou, adesso è la volta della casa dell’Atletico. Il consesso scientifico, organizzato in collaborazione con la Fifa, sabato, domenica e lunedì riunirà a Madrid duecentocinquanta relatori in arrivo da tutto il mondo. Gli iscritti al Congresso invece in questa edizione hanno raggiunto la cifra record di tremila, in rappresentanza di un’ottantina di Paesi. Per dire quanto sia decisivo il nesso tra scienza e pratica: é stato calcolato che da una scoperta scientifica alla sua applicazione pratica in media trascorrono ben diciassette anni. Isokinetic però da quando è nata corre per bruciare le tappe.

A Madrid il congresso Isokinetic porterà, come al solito, delle eccellenze assolute, compreso il responsabile dello staff medico del Bologna neo qualificato alla Champions Gianni Nanni, e Stefano Zaffagnini, il direttore della Clinica ortopedica dell’Istituto Rizzoli che ad aprile ha operato al ginocchio Ferguson. Pure lui alle prese con un crociato da ricostruire.

Massimo Vitali