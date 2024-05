Lo svedese potrebbe essere il ’primo acquisto’ per la prossima stagione. Karlsson, l’ex brutto anatroccolo vede una luce in fondo al tunnel

C’è un solo calciatore rossoblù che, mentre mezza città si straccia le vesti per la perdita di un allenatore di valore come Thiago Motta e l’altra metà ha un travaso di bile per il suo più che probabile approdo alla Juve, in queste ore si rallegra: Jesper Karlsson.

Il brutto anatroccolo di Svezia, quello che nel giorno della partita il più delle volte Thiago nella ripresa non faceva nemmeno alzare dalla panchina, il più pagato in estate (12 milioni) e insieme il più ignorato dalle scelte dell’allenatore: proprio lui, adesso, può sperare di rivedere la luce. Intanto venerdì notte al Ferraris ha rivisto il campo, nella ripresa, per giocare gli ultimi ventiquattro minuti di Genoa-Bologna. Quando al 70’ Motta lo ha spedito in campo al posto di un Saelemaekers che fin dal primo minuto era apparso un fantasma la frittata era già fatta, col Grifone avanti di due gol.

L’ex Az Alkmaar ha risposto alla chiamata con una prestazione di tutta sostanza, impreziosita da un cross al bacio che per poco non diventava assist e da una perfetta diagonale difensiva che nel finale ha sventato una potenziale minaccia. D’accordo, erano gli ultimi venti minuti dell’ultima partita della stagione (e anche in questo caso Thiago gli ha riservato un trattamento da ultimo della classe: nonostante un turnover generalizzato Jesper fuori dall’undici titolare): ma in quell’appendice di partita Karlsson ha mostrato segnali di vitalità.

La sua vita calcistica rossoblù di fatto ricomincia adesso, con un nuovo inquilino in panchina. Se fosse rimasto Thiago di sicuro Jesper avrebbe fatto le valigie (più probabilmente in prestito), così invece potrà dimostrare che i 12 milioni versati la scorsa estate furono soldi ben spesi. Domanda: tante difese bunker, in questa stagione, nei finali di partita non potevano essere scardinate dal suo piedino fatato?

m. v.